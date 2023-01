Mexique: Thauvin enfin libre après avoir trouvé un accord avec les Tigres

Si les Tigres ont annoncé le départ de l’attaquant français Florian Thauvin en début de semaine, l'accord entre les deux parties n’a semble-t-il été trouvé que ces dernières heures. Le champion du monde 2018 est désormais sur le marché.

L’aventure de Florian Thauvin avec les Tigres est belle et bien terminée. Si le départ du champion du monde faisait peu de doute après l’annonce du club mexicain en début de semaine, la rupture du contrat qui expirait en 2026 était semble-t-il unilatérale. Mardi matin, au lendemain de cette officialisation, le joueur de 29 ans, accompagné de son avocat, s’est vu interdire l'accès au centre d’entraînement du club de Monterrey, laissant penser que certains points restaient encore à régler.

Huit buts en 38 matchs

Mais comme le rapporte les médias mexicains ce vendredi, un accord a été trouvé entre l’ancien Marseillais et les Tigres qui, dans la foulée, ont pu enregistrer l’arrivée de Nicolas Ibanez. L’attaquant argentin pourrait être aligné dès samedi face à San Luis, son ancien club.

En attendant de connaître le nom de son prochain club, l’expérience de Florian Thauvin au Mexique n’aura pas été une grande réussite. Arrivé libre en 2021, l’international tricolore (10 sélections – un but) ne s’est jamais réellement imposé en Liga MX, alternant méforme et passages à l’infirmerie. Il a inscrit huit buts et adressé cinq passes décisives en 38 apparitions avec l’équipe de Monterrey.