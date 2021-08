Mexique : Thauvin inscrit son premier but avec les Tigres

Florian Thauvin a débloqué son compteur avec sa nouvelle équipe des Tigres, dans la nuit de mardi à mercredi. L'ancien Marseillais, qui avait été expulsé pour son premier match officiel au Mexique, retrouve ainsi le sourire.

La belle histoire entre Florian Thauvin et les Tigres peut (enfin) commencer. L'ancien Marseillais, qui a quitté l'OM cet été pour rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique, avait connu des débuts cauchemardesques avec sa nouvelle équipe. Le 8 août dernier, pour son premier match officiel avec les Tigres, il avait été expulsé dès la 33e minute contre Santos Laguna pour un tacle dangereux.

Décisif cinq minutes après son entrée en jeu

Sifflé par ses propres supporters au moment de sa sortie du terrain il y a dix jours, le champion du monde 2018 s'est bien rattrapé dans la nuit de mardi à mercredi lors de la deuxième journée de D1 mexicaine en marquant le troisième et dernier but de son équipe contre Querétaro (3-0). L'attaquant français, entré en jeu seulement cinq minutes plus tôt, a parfaitement repris du plat du pied un centre en retrait de Javier Aquino à la 74e minute.

Florian Thauvin retrouve donc enfin le sourire après un été très compliqué, marqué par son expulsion pour ses débuts avec les Tigres mais aussi un tournoi olympique cauchemardesque avec les Bleus à Tokyo. Titulaire pour les trois matchs de poule des Bleus, l'ancien ailier de l'OM n'a inscrit aucun but, délivré aucune passe décisive et n'a pu éviter le nauvrage des hommes de Sylvain Ripoll. Présent aux côtés de Florian Thauvin dans l'équipe olympique au Japon, André-Pierre Gignac n'a quant à lui pas encore repris la compétition.