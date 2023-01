Mexique: un international écarté par son club pour avoir organisé une fête sur le thème de "Narcos"

Julio Dominguez est au centre d’une vive polémique au Mexique. Le défenseur de Cruz Azul a organisé le week-end dernier une fête d’anniversaire sur le thème de la série "Narcos" pour son fils Matias, âgé de 12 ans. Les photos de l’événement ont fuité, suscitant l’indignation générale. Son club l’a mis à l’écart.

Malaise, colère et indignation. Julio Dominguez essuie de nombreuses critiques ces derniers jours au Mexique. Le défenseur de Cruz Azul, qui compte 24 sélections en équipe nationale, est au centre d’une vive polémique dans son pays. En cause? La fête d’anniversaire qu’il a organisé le week-end dernier pour les 12 ans de son fils Matias.

Le footballeur a choisi de rassembler les enfants sur le thème de la série "Narcos", qui explore le monde violent du trafique de drogue. Des photos circulant sur les réseaux montrent des pré-adolescents arborant des fausses armes à feu et des casquettes ciglées "JGL", en référence à Joaquim Guzman Loera, surnommé "El Chapo", un célèbre narcotrafiquant mexicain.

Son avenir s’inscrit en pointillés à Cruz Azul

De quoi entraîner une vague de condamnations de la part des supporters de Cruz Azul, qui réclament de lourdes sanctions contre "Cata" Dominguez, le joueur le plus capé de l’histoire du club de Mexico (sa ville natale), dans lequel il a débuté sa carrière professionnelle en 2006. L’émotion est d’autant plus forte que le Mexique sort d’une période traumatisante avec l’arrestation d’Ovidio Guzman Lopez, le fils d’El Chapo, dans la région de Culiacan, marquée par plusieurs morts lors d'affrontements armés entre les forces de l'ordre et les hommes de main du narcotraficant.

Face au tollé, le joueur de 35 ans a présenté ses excuses. "Je reconnais que ça ne concontribue pas à donner une meilleure image du Mexique. Ni moi, ni ma famille n’encourageons ou ne justifions une quelconque forme de violence", écrit Dominguez sur les réseaux. Selon la presse locale, Cruz Azul a décidé d’écarter son défenseur, qui n’a pas été retenu pour participer au match nul sur la pelouse du Club Tijuana, lundi en championnat (1-1). Son avenir au sein du club de Mexico s’inscrit désormais en pointillés.