MLS: un but exceptionnel inscrit de plus de 70m

Un but exceptionnel a été inscrit dans la nuit de jeudi à vendredi en MLS. Le défenseur de Salt Lake City, Aaron Herrera, a marqué de plus de 70m.

"What this goal looks like (regardez à quoi ressemble ce but)", s'extasie le commentateur. Et comment lui en vouloir ? Le but inscrit par Aaron Herrera dans la nuit de jeudi à vendredi avec le Real Salt Lake face à l'Atlas FC en Leagues Cup est un véritable bijou. Il n'a cependant pas permis à son équipe de s'imposer. Le club américain s'est incliné face à la formation méxicaine (1-2).

Le latéral droit américain, sur une passe anodine, ne se pose aucune question et frappe au but de plus de 70m. Le ballon termine sa course au fond des filets. Quel but ! Même si le gardien a évidemment le tort d'être bien trop avancé, le geste technique réalisé par le latéral est parfait. Le lob est puissant, tendu, et parfaitement ajusté. A tel point qu'il entre dans le but sans avoir touché le sol auparavant.

Les deux formations ont profité de cette trêve internationale pour participer à une compétition amicale. Huitième de MLS, le Real Salt Lake a deux matchs pour essayer de faire partie des sept premiers de la conférence Ouest, ce qui serait synonyme de qualification en phase finale. L'Atlas FC a d'autres préoccupations. Le club mexicain est avant dernier de son championnat.