Mondial des clubs: petite révolution avec les arbitres qui communiqueront au public les décisions du VAR

L'IFAB a autorisé une nouvelle expérimentation autour de la sonorisation des arbitres lors du prochain Mondial des clubs disputé au Maroc début février. Les officiels pourront expliquer la décision du VAR aux supporters présents dans le stade.

A l'image de plusieurs autres sports comme le basket, le rugby ou encore le football américain, les arbitres de football pourront bientôt prendre la parole pendant un match afin d'annoncer une décision. A quelques jours du Mondial des clubs disputé au Maroc du 1er au 11 février, l'IFAB a validé des tests autour de la sonorisation des officiels pendant la compétition. Une décision validée ce mercredi par le conseil de l'organe régissant les règles du ballon rond.

"Il a été convenu lors de la réunion que la communication en direct par les arbitres des décisions relatives aux arbitres assistants vidéo (VAR) au public, à la fois dans le stade et via les diffuseurs, serait testée pendant 12 mois dans les compétitions internationales, a confirmé l'IFAB dans un communiqué. Et qu'elle serait initialement lancée à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Maroc, qui débute le 1er février."

Pas de concenssus pour les commotions

Fort des expérimentations testées pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'IFAB a également salué les résultats des premiers tests sur le hors-jeu semi-automatisé.

"La FIFA a fourni des mises à jour sur les derniers développements de la technologie VAR, y compris les innovations qui pourraient permettre à davantage de compétitions de l'utiliser, a poursuivi l'instance chargée de faire évoluer les règles du football. Des informations ont également été fournies sur l'introduction réussie de la technologie de hors-jeu semi-automatisée lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022."

Le panel de l'IFAB en charge d'étudier de potentiels changements des lois du jeu n'a toutefois pas validé les tests autour d'un remplacement temporaire lors des suspicions de commotion cérébrale d'un joueur pendant un match. Parmi les autres mesures à tester, les dirigeants de l'instance ont également choisi de protéger les arbitres avec l'enregistrement des rencontres.

"Le Conseil a discuté des demandes reçues de certaines ligues concernant l'introduction d'un essai avec des substitutions temporaires pour une commotion cérébrale réelle ou suspectée, mais aucun consensus n'a été atteint. Le sujet reste à l'étude, tout comme l'accord d'introduire des mesures pour améliorer l'application des protocoles élaborés pour les substitutions permanentes de commotion cérébrale. Le Conseil a prolongé indéfiniment le procès avec des substitutions permanentes de commotion cérébrale, a tranché l'IFAB. Les membres ont également envisagé d'autres moyens d'améliorer la discipline et de réduire l'agressivité envers les officiels de match, les joueurs et les officiels d'équipe au niveau local et amateur, notamment en mettant en place un essai avec des enregistrements de match qui peuvent être utilisés pour fournir des preuves de toute faute pendant les matchs."