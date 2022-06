Football: touches au pied, temps de jeu effectif… les autres tests de l’IFAB

Après avoir définitivement validé les cinq remplacements en matchs, l’IFAB, qui définit les lois du jeu, a lancé d’autres tests comme les touches au pied ou la durée des matchs selon le temps effectif.

L’IFAB a définitivement validé ce lundi la règle des cinq changements mais aussi la mise en place du hors-jeu semi-automatique, dont les règles d’application restent encore à définir. Mais ce ne sont pas les seuls aménagements à l’étude au sein de l’instance qui gère du jeu.

Dans un communiqué publié sur son site, le board explique ainsi mener des réflexions sur trois autres sujets actuellement: les touches jouées au pied, l’arrêt du chronomètre lors des arrêts de jeu mais aussi les explications des arbitres au public pendant la rencontre.

Le ballon en jeu en moyenne 54 minutes par match

"D'autres essais tels que l'explication de certaines décisions d'arbitrage pendant un match, un calcul potentiellement plus juste du temps de jeu et les touches au pied ont également été discutés, indique le communiqué. L’assemblée générale annuelle a clairement indiqué que ces essais et tous les autres nécessitent une autorisation et seront supervisés par l'IFAB et la FIFA."



"Calculer le temps quand le ballon est en jeu fait partie des programmes d’essais, a confié Mark Bullingham, directeur exécutif de la Fédération anglaise de football, présent en conférence de presse. Le chronométrage dans le football est un sujet sur lequel le jeu pourrait être meilleur. Il y a des matchs où il y a de la perte de temps donc, c’est un essai que nous allons étudier en prenant en compte que le temps où le ballon est en jeu détermine la longueur finale du match. En ce moment, le ballon est en jeu en moyenne pendant 54 minutes par match mais cela varie. Nous voulons étudier ça."

Avant cela, Gianni Infantino, président de la Fifa, et Pierluigi Collina, patron de l’arbitrage, avaient acté deux nouveaux changements de règles. Le principe de cinq changements par équipe et par match "de haut niveau" au lieu de trois, introduit suite à la pandémie de Covid, a été "validé définitivement" par l'International board (Ifab), garant des lois du football, lundi à Doha (Qatar).

L'évaluation de la détection semi-automatique des hors-jeu, que la Fifa envisage d'utiliser pendant la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, "continue" et "est jusque-là très satisfaisante", a également précisé son président Gianni Infantino, au terme de la 136e assemblée générale annuelle de l'Ifab. "Nos experts vont analyser cela avant de décider si nous l'utilisons à la Coupe du monde ou non", a ajouté Infantino, alors que Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la Fifa, s'est dit "confiant" quand à son usage pendant le tournoi.