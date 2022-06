Montpellier, Furiani, Cayun, Rennes… gros imbroglio sur l’accession en 2e division de Futsal

Depuis vendredi soir, c'est l'incompréhension au sein de plusieurs écuries de Futsal en France. Un contentieux entre deux équipes entraîne un imbroglio total lors des matchs d'accession en deuxième division. Explications.

Vainqueur le week-end dernier de Toulouse, lors du 1er tour de barrage, le club de l'USJ Furiani devait accueillir Rennes samedi dernier pour l'accession en deuxième division de Futsal. Un secteur très développé depuis plusieurs saisons par la Fédération Française de Football. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.

Pour tout comprendre, la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux (CFRC) a rendu une décision qui concerne les clubs de Cayun, dans la banlieue de Toulouse, et de Montpellier. Les dirigeants du club toulousain avaient porté réclamation, en raison de l'homologation litigieuse d'une licence adverse lors d'un match. Au final, leur club gagne sur tapis vert cette rencontre. Cayun gagne en première instance et même en appel.

Une annulation décidée 48h avant le coup d'envoi

Le 4 juin, Cayun reçoit donc le club de Furiani en demi-finale d'accession. Les Corses remportent ce match et obtiennent le droit de jouer contre Rennes, le 11 juin. Sauf qu'entre temps, Montpellier a porté réclamation devant la FFF. La Commission fédérale donne gain de cause à Montpellier. Tout est à refaire. La rencontre entre Furiani et Cayun est annulée, et la qualification des Corses s'envole car ils auraient dû jouer contre Montpellier. Imbroglio total.



"Au début, cette histoire n'est pas pour nous et au final nous sommes lourdement impactés, confie Thomas Vecchioli, président du club de l'USJ Furiani. On a tiré le champion de la Ligue d'Occitanie avec le club de Cayun, qui avait déjà une procédure en cours, ça tombe sur nous..." Dans un championnat où les joueurs sont des amateurs, ils doivent à chaque rencontre s'organiser, poser des congés pour avoir la chance de participer aux matchs. Les déplacements coûtent aussi chers au club afin de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Apprendre l'annulation d'une rencontre à 48 heures du coup d'envoi avec une notification à 24 heures du match, ça ne passe pas dans les rangs corses et bretons.

"La FFF a mal géré cette histoire"

"Montpellier est dans son bon droit d'utiliser sa procédure jusqu'au bout. C'est la FFF et ses Ligues qui font une erreur et les clubs en pâtissent, poursuit Thomas. On a appris ça le jeudi soir par téléphone à 48 heures de la rencontre et alors que nos adversaires qui sont venus de Bretagne étaient déjà présents en Corse. Le club de Rennes est aussi lésé dans cette histoire. La FFF a mal géré cette histoire."

Le club de la TA de Rennes est certain de conserver sa place en finale d'accession. En revanche, le club corse va devoir repartir de zéro pour valider son accession à l'échelon supérieur. "Là, ils nous demandent de jouer à Montpellier la semaine prochaine, enchaîne le président du club de Futsal. La FFF oublie très clairement que nous sommes des amateurs. On doit partir le 18 juin puis si on remporte ce match, on doit aussi jouer le 25. Ça coute cher pour tout le monde et tout est à refaire en une semaine."

"Pourquoi devrions-nous pâtir d’une procédure en cours dans une autre ligue que la nôtre", se pose comme question Thomas. Les dirigeants s'inquiètent aussi de jouer dans des salles en plein mois de juin avec des fortes chaleurs attendues dans les prochaines semaines. Pour le moment, Sengol (Seine-et-Marne), Goal (Rhône) et Coeur-de-Sambre (Nord) joueront en deuxième division la saison prochaine. En attendant l'identité du dernier promu.