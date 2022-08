Mort de Fernando Chalana, ancien de Bordeaux et du Benfica

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du Benifica Lisbonne, Fernando Chalana, ancien international portugais, est mort à l'âge de 63 ans.

Le football portugais est en deuil après la mort de Fernando Chalana. Légende du Benfica Lisbonne, où il a évolué pendant 13 ans (1974-1984 et 1987-1990), cellui qui portait le numéro 10 s'est éteint, le 10 août, à lâge de 63 ans.

Le Portugais était passé par Bordeaux entre 1984 et 1987, et avait eu l'occasion de remporter le titre de champion de France en 1985, avant de retourner au Benfica deux ans plus tard.

Il a porté la tunique portugaise à 27 reprises, et était de la partie lorsque le Portugal s'était qualifié en demi-finale de l'Euro, en 1984. La France l'avait emporté 3-2 apreès prolongation.

Il a occupé, à l'issue de sa carrière, de nombreuses fonctions au sein de son club de coeur, le Benfica, notamment l'intérim sur le banc en 2008.

Le Benfica lui a rendu hommage

"C'est un triste jour la nation benfiquiste et tous les amoureux du football. Notre génie, après tant de souffrances, a fini par choisir, curieusement, le 10 pour nous laisser et partir en paix. L'un des plus grands génies du football national est parti," a réagi Rui Costa, ancienne légende du Portugal et président de Benfica à la suite de ce décès.

Son club de coeur, le Benfica Lisbonne, lui a rendu un bel hommage sur son site internet.

"Fernando Chalana, notre 'Pequeno Genial' ("petit génie", en portugais), est décédé ce mercredi 10 août", a indiqué le club lisboète. L'international portugais à la célèbre moustache a fini sa carrière par deux courts passages à Belenenses (1990-1991) et à Amadora (1991-1992).

Il s'était ensuite reconverti comme entraîneur dans son club de coeur, principalement comme adjoint ou entraîneur dans les catégories de jeunes.