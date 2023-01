Mort de Pelé: à l’entraînement avec le PSG, Neymar n’assistera pas aux obsèques du "Roi"

Le Brésilien Neymar n'a jamais pris place dans un avion pour le Brésil, la star du PSG était bien à l'entraînement ce lundi matin, au lendemain de la débâcle (1-3) des Parisiens à Bollaert.

Contrairement à une information qui circulait dans la matinée, indiquant qu'il était arrivé au Brésil dimanche soir pour assister à la veillée funèbre du "Roi" Pelé, dont les funérailles ont commencé au Brésil, Neymar était bien à la reprise de l'entraînement du PSG ce lundi matin. Comme il s’y était engagé dans son message pour la nouvelle année, le magicien brésilien, suspendu pour le match à Lens perdu (1-3) par le PSG dimanche, est resté en région parisienne.

Neymar a envoyé une gerbe de fleur

Le cercueil de Pelé a été déposé au centre de la pelouse du stade de Santos, berceau de la légende, son club historique, après avoir parcouru les 80 kilomètres qui séparaient l’hôpital Albert-Einstein de l’enceinte. Après 24 heures de recueillement, le cercueil du Roi sera transporté au Memorial Necropole eucumênica.

Neymar ne sera pas présent aux côtés des nombreux supporters qui se sont rendus sur place spécialement pour l'occasion, mais comme d'autres personnalités du football ainsi des clubs étrangers, la star du PSG a fait envoyer une gerbe de fleur, laquelle a été disposée autour du cercueil, abrité sous une grande tente blanche.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a passé un mois à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort, le 29 décembre, des suites d'une insuffisance rénale et cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon, selon le certificat de décès publié par plusieurs médias locaux.