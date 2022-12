PSG: Neymar s'en sort assez bien après son expulsion contre Strasbourg

Le verdict le plus attendu était celui concernant Neymar. Après son carton rouge (double jaune) reçu contre Strasbourg ce mercredi, le Brésilien du PSG a écopé d'un match de suspension ferme, et va manquer le choc contre Lens dimanche. Découvrez toutes les décisions de la commission de discipline.

Neymar pourrait bien jouer au stade Gaston-Petit. Expulsé mercredi contre Strasbourg après avoir recçu deux cartons jaunes en moins de deux minutes, le Brésilien du PSG a été suspendu un match par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Il manquera, comme prévu, le match contre Lens le 1er janvier. Il pourrait en revanche faire son retour en Coupe de France contre Châteauroux le week-end suivant, si le PSG décide de le convoquer.

Pour son retour en Ligue 1 après le Mondial, Neymar a vécu un match étrange. D'abord bien en jambes, passeur décisif pour Marquinhos et danger numéro un du PSG, il est peu à peu sorti de son match, lassé par les fautes à répétitions des Strasbourgeois. D'abord sanctionné d'un avertissement pour une main au visage sur Adrien Thomasson à la 61e minute, il a reçu un second carton jaune une minute plus tard pour une simulation. Il a donc dû quitter ses partenaires peu après l'heure de jeu.

Les autres décisions de la commission de discipline

Maximiliano Caufriez (Clermont), qui a reçu deux cartons jaunes contre Lille est lui aussi suspendu un match ferme. Il manquera le match face à Lyon dimanche. Cinq joueurs de Ligue 1 seront suspendus un match ferme pour avoir reçu trois cartons jaunes sur une période de dix rencontres: Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Deiver Machado (RC Lens), Téji Savanier (Montpellier Hérault SC), Léo Leroy (Montpellier Hérault SC) et Bonke Innocent (FC Lorient). La sanction prendra effet le 3 janvier à minuit, ils manqueront donc le match de Coupe de France le week-end prochain.

En Ligue 2, Yohan Baï (SC Bastia), qui a pris un carton rouge dans les dernières secondes de la rencontre contre le Stade Malherbe de Caen, va manquer les trois prochaines rencontres de son équipe. Quentin Cornette (Le Havre AC) écope lui d'un match de suspension.

Enfin, Gaëtan Poussin (Bordeaux) a herité d'un match de suspension ferme (prise d'effet le 3 janvier) pour ne pas avoir respecté le règlement concernant les paris sportifs.