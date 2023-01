Mort de Pelé: critiqué pour son comportement lors de la veillée funèbre, Infantino se défend

Critiqué pour avoir pris des photos lors de la veillée funèbre de Pelé à Santos, Gianni Infantino s'est défendu dans un long message publié sur les réseaux sociaux. Le président de la Fifa rejette tout comportement "irrespectueux".

Le comportement de Gianni Infantino lors de la veillée funèbre de Pelé n'est pas passé inaperçu. Présent au Brésil pour saluer la mémoire de Pelé, décédé la semaine dernière à 82 ans, le président de la Fifa a profité du moment pour prendre plusieurs photos et des selfies tout sourire juste à côté de la dépouille du triple champion du monde, là où la famille du défunt était en train de se recueillir.

Le patron de la plus haute instance mondiale du football a également donné des interviews dans la zone où le corps de Pelé était exposé. Ce qui a beaucoup fait réagir. Face aux critiques, qu'il a appris après son départ de Santos, l'homme de 52 ans s'est défendu dans un très long message publié sur les réseaux sociaux.

"Les coéquipiers de Pelé m'ont demandé de faire un selfie de nous tous ensemble"

"Je suis consterné après avoir été informé que je suis apparemment critiqué par certaines personnes pour avoir pris un selfie et des photos lors de la cérémonie d'hier, confie dans un premier temps Infantino. Je tiens à préciser que j'ai été à la fois honoré et touché par le fait que des coéquipiers et des membres de la famille du grand Pelé m'ont demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment, j'ai immédiatement accepté. Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé m'ont demandé de faire un selfie de nous tous ensemble, mais ils ne savaient pas comment faire. Alors, pour être utile, j'ai pris le téléphone de l'un d'eux et j'ai pris la photo de nous tous pour lui."

Le président de la Fifa a également affirmé son intention de ne pas "être irrespectueux" envers la légende brésilienne, tout en réitérant son idée pour lui rendre hommage: demander à tous les pays du monde de renommer un de leurs stades avec le nom du Roi.