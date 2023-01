Mort de Pelé: quel est ce "cimetière vertical" où reposera la légende

Après les hommages débutés lundi, la dépouille de Pelé va reposer dans un "cimetière vertical " situé dans un immeuble, désormais destiné à devenir un lieu de pèlerinage.

Un lieu unique, à la hauteur de la légende. Pelé, décédé jeudi dernier à 82 ans des suites d’un cancer du côlon, reposera au Memorial Necropole Eucumênica de Santos, considéré comme le plus haut cimetière du monde par la Guinness Book des Records. Cette tour prend la forme d’un immeuble tout à fait normal mais à l’intérieur aucun appartement: 14.000 tombes réparties sur 10 étages.

Pelé avait acquis son emplacement en 2003

Pelé avait fait l'acquisition de son emplacement en 2003. Dans une interview de l'époque, la légende du football avait déclaré qu'elle avait choisi cet endroit parce qu'il ne ressemblait pas à un cimetière. Son emplacement surplombera Vila Belmiro, le stade de Santos où il a passé la grande majorité de sa carrière et signé ses plus grands exploits. Sa dépouille est exposée depuis lundi sur la pelouse de l’enceinte - située à cinq minutes du cimetière - pour permettre à tous les Brésiliens de lui rendre un dernier hommage.

Le corps du triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) reposera normalement au 9e étage de cette tour funéraire aux côtés des autres membres de sa famille. Mais la direction pourrait modifier les plans et placer la star au rez-de-chaussée afin de faciliter l’accès. Un lieu qui deviendra dans les prochains jours un point central du pèlerinage de tous les fans de football. La cérémonie aura lieu dans les lieux ce mardi après-midi mais sera privée et réservée à la famille et aux proches du défunt.

La résidence (inaugurée en 1984) est un lieu où les habitants de Santos viennent se recueillir auprès de leurs proches. "Ce n’est pas nouveau, explique Lucas. Pelé sera enterré dans le plus haut cimetière du monde au cimetière vertical ici à Santos, il sera très proche du stade et je crois qu'il sera là-bas plus proche de Dieu. Le "Roi" sera là-haut où il doit être: au sommet du monde."