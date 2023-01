Mort de Pelé: Kaka présente ses excuses pour son absence lors des hommages

Kaka, ancien milieu de terrain du Brésil, s’est excusé après la polémique suscitée par une de ses phrases sur Ronaldo mais aussi pour son absence lors des hommages à Pelé, légende brésilienne décédée la semaine dernière.

Un message et deux mea culpa. Kaka (40 ans), ancien milieu de terrain de l’AC Milan, a présenté ses excuses sur Instagram pour ses propos polémiques sur Ronaldo pendant la Coupe du monde. Il en a aussi profité pour regretter son absence très critiquée (comme celles de nombreuses stars) lors des hommages à Pelé organisés à Santos cette semaine, après la mort du Roi le 29 décembre à Sao Paulo.

Durant la Coupe du monde, le Ballon d’or 2007 avait fustigé le manque de soutien des Brésiliens pour la Seleçao et ses anciennes gloires comme Ronaldo. "C'est étrange de dire cela, mais beaucoup de Brésiliens ne soutiennent pas le Brésil, avait-il confié sur beIN Sports. Cela arrive parfois. Si vous voyez Ronaldo se promener ici (au Qatar pendant la Coupe du monde, ndlr), vous vous dites 'wow', il a quelque chose de différent ici. Au Brésil, c'est juste un gros homme qui se promène dans la rue. Bien sûr, beaucoup de Brésiliens aiment Ronaldo. J'aime Ronaldo, mais la façon dont il est respecté au Brésil et à l'étranger est différente, je vois plus de respect pour lui en dehors du pays que là-bas."

Un mois plus tard, il a présenté ses excuses. "Pendant la Coupe du monde, une de mes déclarations a été faite dans un certain contexte, mais malheureusement, elle s'est propagée comme une critique de tout le peuple, a-t-il remarqué. Cela n'a jamais été mon intention. Cela ne pourrait pas non plus être le cas, principalement parce que le peuple brésilien m'a toujours traité avec beaucoup d'amour. Je parlais uniquement des personnes qui, à ce moment-là, soutenaient une idole de l'équipe nationale. J'ai fait une erreur dans la façon inélégante de citer un ami, mais je me suis déjà excusé, nous sommes passes à autre chose."

"Je suis vraiment désolé de ne pas être allé à Santos"

"Cette déclaration a de nouveau été rappelée à l'occasion de la mort et du réveil de notre cher Roi Pelé, une personne pour laquelle j'ai une immense admiration et pour qui j'ai reçu de ses mains la plus grande récompense individuelle de ma carrière (le Ballon d’or, ndlr), a-t-il poursuivi. Cette nuit-là, il a dit que lui seul pouvait rendre ce moment encore meilleur. En tant que Brésilien et amateur de football, mon respect et mon admiration resteront et je suis vraiment désolé de ne pas être allé à Santos. J'ai eu l'occasion d'honorer le roi dans la vie à quelques reprises, parmi lesquelles une conversation juste entre nous, gentiment organisée par son fils. Ce fut un autre moment spécial, parmi d'autres, que je garderai dans mon cœur."

Il poursuit en citant ses actions menées pour rendre hommage au Roi. "Pendant la Coupe du monde, j'ai proposé au président de la FIFA que Pelé soit nommé pour l'un des prix décernés par la FIFA lors de son gala annuel, et j'espère que cela se produira, rappelle encore l’ancien joueur du Real Madrid. Ma solidarité et mon respect pour votre famille sont éternels, de même que votre histoire, vos hommages et votre reconnaissance se font de différentes manières. Le devoir continue, et je continuerai à travailler pour le développement du football brésilien, en soutenant les prochaines générations, après tout, en plus de la reconnaissance, l'héritage du roi passe par la continuité."