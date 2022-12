Mort de Pelé: Larqué raconte le jour où il a joué contre la légende "qui inventait le football"

La nouvelle est tombée ce jeudi et tous les fans de football ont forcément le coeur qui saigne, qu'ils aient connu ou non Pelé. La légende brésilienne est décédée à 82 ans. Jean-Michel Larqué a vu jouer le Roi. Il a même eu l'occasion de l'affronter, comme il le raconte sur RMC.

C’était un soir de mars 1971, au stade de Colombes. Un match amical entre Santos et une sélection composée de joueurs de Saint-Etienne et Marseille avait été organisé en Île-de-France, au bénéfice de la recherche contre le cancer.

"Il ne récitait pas le foot, il l'inventait"

Devant 30.000 spectateurs, dont la vedette Brigitte Bardot, Pelé avait assuré le show face à Josip Skoblar, Roger Magnusson ou encore Salif Keïta. Jean-Michel Larqué était aussi sur le terrain. Près de cinquante-deux ans plus tard, l'ex-capitaine emblématique de Saint-Etienne s’est souvenu de cette rencontre, en rendant hommage au Roi Pelé, mort ce jeudi à l'âge de 82 ans.

"Moi j'ai eu la chance de jouer contre lui, quelques minutes, lors de l'inauguration des Nocturnes à Colombes, il y avait eu ce match de gala avec une sélection de Saint-Etienne et Marseille contre Santos. Pelé était en pleine gloire après son troisième titre de champion du monde (1958, 1962, 1970). Il y avait un petit trophée en jeu pour ce match de gala. A la fin du temps réglementaire, nous sommes à égalité. Les tirs au but arrivent. C'est lui qui se présente en premier pour Santos. Le deuxième qui se présente pour Santos... encore Pelé. On lui a alors expliqué qu'il fallait cinq tireurs différents ! Il aurait bien voulu frapper les cinq ! C'était un peu la fin de sa carrière, il avait 31 ans."

Le consultant RMC Sport a salué la mémoire d'un "génie". "Il ne récitait pas le football, il inventait le football, a-t-il souligné. Nous avons tous découvert une fantastique équipe du Brésil lors du Mondial 1958. Pelé avait 17 ans. On se demandait comment on pouvait aussi bien jouer au football à cet âge. Il avait éclairé de toute sa qualité, tout son génie, cette Coupe du monde, et ce n'était que le début d'une grande aventure."