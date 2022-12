Coupe du monde 2022: Larqué s'indigne du comportement des Argentins et déplore la passivité de la Fifa

Consultant sur RMC, Jean-Michel Larqué s'est indigné mercredi du manque de réaction de la Fifa après les gestes d'Emiliano Martinez notamment à l'encontre de Kylian Mbappé.

Les Argentins, à commencer par Emiliano Martinez, sont-ils allés trop loin lors des célébrations liées à la victoire en Coupe du monde 2022? Consultant pour RMC, Jean-Michel Larqué déplore le comportement des joueurs qui ont battu la France dimanche dernier, notamment à l'égard de Kylian Mbappé.

Mardi un jour férié a été décrété par le gouvernement argentin pour permettre au public de communier avec les champions du monde. Insultes racistes, cercueil qui brûle avec une photo représentant Mbappé ou une poupée avec la tête de l'attaquant français tenue par "Dibu" Martinez: de nombreuses images en provenance de Buenos Aires ont choqué en France.

"Qui ne serait pas choqué? C'est honteux et indigne, de la part de gens normaux, a commenté Larqué. Cela aurait été indigne si les Argentins avaient perdu mais ça l'est encore davantage parce qu'ils ont gagné. Quel message ils ont? C'est une haine féroce, farouche avec des arguments de bas étage. L'exemple vient d'en haut et à partir du moment où on ne sanctionne pas l'exemple qui vient d'en haut, avec le geste d'Emiliano Martinez par exemple, lui qui dans sa grande bonté, a tenté de réconforter Mbappé après le match... Comment aller devant quelqu'un pour le réconforter et par derrière faire ça?"

"C'est terrifiant"

Désigné meilleur gardien de la compétition, Emiliano Martinez a réalisé un geste obscène dès la cérémonie dans le stade. Dans le vestiaire, le gardien a demandé ensuite une minute de silence pour Mbappé. "Personne ne dit rien ni fait rien. C'est sordide et vulgaire. Il n'y en a pas un de la Fifa qui réagit, qui lui reprend le trophée, ouvre une enquête. Si dans un tournoi que j'organise le meilleur joueur fait ça quand je remets le trophée, il va passer un mauvais quart d'heure, a appuyé Larqué. Il ne repartirait pas avec le trophée. C'est un vulgaire Manneken Pis. C'est terrifiant."

En mai dernier, Kylian Mbappé avait estimé que dans un entretien que les équipes européennes disputaient plus de matchs de haut niveau, ce qui serait encore un avantage pour gagner la Coupe du monde par rapport aux nations sud-américaines. Une phrase qui n'est pas passée mais qui ne valait pas la "panoplie complète" ensuite comme le note Larqué, entre le "vulgaire et le racisme".

"Ces gestes, qui sont sans réponse de la Fifa, ça prouve qu'ils ne sont sensibles à rien et ne comprennent rien. Ils n'ont aucun sens de l'honneur", a conclu Larqué. En attendant, Kylian Mbappé a déjà retrouvé le chemin de l'entraînement ce mercredi. Le vice-champion du monde pourrait rejouer dès le 28 décemrbe avec la réception de Strasbourg pour le PSG.