EN DIRECT - Mort de Pelé: Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo... Pluie d'hommages après le décès de la légende du foot brésilien

"La CBF pleure le décès d'Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ce jeudi à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo. Pelé était bien plus que le plus grand sportif de tous les temps. Notre roi du football a été le plus grand exposant d'un Brésil victorieux, gagnant qui n'a jamais eu peur face aux difficultés. Garçon noir, pauvre et né à Trois Coeurs ("Três Corações"), Pelé nous a montré qu'il y a toujours un nouveau chemin. Il a promis à son père une Coupe du monde et nous a présenté trois, en plus de marquer 95 buts en 113 matchs avec le maillot jaune. Le roi nous a donné un nouveau Brésil et nous ne pouvons que remercier son héritage."