Bordeaux: à quoi va servir le verdict positif du tribunal de commerce ?

Les Girondins, attendus jeudi devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour infirmer leur rétrogradation administrative en National 1 (3e division), ont obtenu mardi un jugement d'homologation de leur plan de sauvetage de la part du tribunal de commerce de Bordeaux.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué ce mardi les différents accords entre les Girondins de Bordeaux et leurs créanciers King Street et Fortress. Si cette nouvelle ne permet pas directement au club d’assurer son maintien en Ligue 2, c’est un élément de plus dans le dossier avant l'audition jeudi devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

"Le club n’est pas en cessation de paiement"

Trois accords ont été validés par le tribunal: une augmentation du capital de 10 millions d’euros, une réduction de la dette de 40 millions d’euros et enfin la somme de 14 millions d’euros bloquée sur un compte et utilisable si ce montant n’est pas atteint avec les différentes ventes de joueurs.

Le tribunal assure que "le club n’est pas en cessation de paiement" et surtout que "les termes du protocole présenté sont de nature à favoriser la pérennité de l’entreprise". Plutôt de bon augure avant le passage devant le CNOSF, même si cela n’a pas une influence directe sur les sanctions qui visent Bordeaux.

Les Girondins seront auditionnés ce jeudi 21 juillet. Si le CNOSF rend un avis consultatif favorable, un comité exécutif de la FFF se réunira en début de semaine prochaine pour déterminer si la décision de reléguer le club en National 1 doit être cassée. En cas de confirmation d’une relégation du club, les Girondins entreront dans une procédure de liquidation judiciaire et de dépôt de bilan, même si les dirigeants n’excluent pas un ultime recours au tribunal administratif.