Bordeaux: une bonne nouvelle pour les Girondins avant leur passage devant le CNOSF

Sud Ouest et 20 Minutes ce mardi. Cette homologation est une pièce en plus dans le dossier des Girondins avant leur passage devant le CNOSF ce jeudi. Le Tribunal de commerce de Bordeaux a homologué les accords entre le club et ses créanciers King Street et Fortress, rapportentetce mardi. Cette homologation est une pièce en plus dans le dossier des Girondins avant leur passage devant le CNOSF ce jeudi.

Une pièce en plus dans le dossier des Girondins Bordeaux... et un espoir pour les amoureux du club au scapulaire. Comme indiqué par Sud Ouest et 20 Minutes ce mardi, le Tribunal de commerce de Bordeaux a homologué les accords entre le club et ses créanciers King Street et Fortress. Une bonne nouvelle à deux jours du passage des Girondins devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) jeudi.

>> Toutes les informations sur les Girondins de Bordeaux en direct

Cette décision n'est en aucun cas décisive concernant la décision du CNOSF et, en cas d'avis favorable de ce dernier, du Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF). Mais elle peut être un vrai plus dans la défense du club bordelais pour tenter de garder sa place en Ligue 2.

Le temps presse pour les Girondins

Dans le cas où le CNOSF approuve le plan de financement du club, le comité exécutif de la fédération livrera son verdict sur la situation des Girondins. Et le temps presse, puisque la reprise de la Ligue 2 est prévue pour le 30 juillet.

Il y a une semaine, dans l’After Foot, Gérard Lopez avait détaillé son plan pour sauver les Girondins, promettant d’avoir bloqué 14 millions d’euros supplémentaires, soit 24 au total. Le propriétaire bordelais avait également annoncé que la dette était réduite de 40 millions d’euros après avoir "trouvé un accord avec les prêteurs", et qu'elle se portait désormais seulement à 13,5 millions d'euros.