Le Red Star va être racheté par un fonds d'investissement américain

Dans un communiqué, le Red Star (National) annonce entrer en négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain 777 Partners en vue d'être racheté à hauteur de 100%.

Le Red Star va bientôt passer sous pavillon américain. Le club audonien entre "en discussions exclusives" avec le fonds d'investissement américain 777 Partners. Cette société spécialisée notamment dans les achats alternatifs, les médias et les assurances va devenir actionnaire du Red Star à hauteur de 100%.

"Ces discussions exclusives interviennent avec la volonté d’accélérer le développement du club et la réalisation de son projet sportif. 777 Partners a été choisie par Patrice Haddad pour la qualité de son projet, qui repose notamment sur une politique sportive ambitieuse, respectueuse de l’identité du club et soutenue par des investissements adaptés. À l’issue des procédures de consultation et d’agrément qui permettront la réalisation de la transaction, Patrice Haddad poursuivra son engagement à la Présidence du Red Star FC", ont annoncé ce mercredi 777 Partners et le Red Star dans un communiqué commun.

Des parts dans plusieurs clubs

Fondée en 2015 et basée à Miami, cette société est en pleine expansion dans le monde du football après avoir racheté le Genoa en septembre dernier. Elle possède en plus des parts au sein du FC Séville et de Vasco de Gama. Elle s’apprête aussi à boucler en parallèle du dossier du Red Star le rachat du Standard de Liège en Belgique.

"Vus la nouvelle structuration des championnats qui se profile et les moyens nécessaires pour continuer notre projet de développement, il était de mon devoir de considérer l’intérêt porté au club par les différentes sollicitations extérieures. C’est finalement avec 777 Partners que j’ai décidé d’approfondir les discussions. Leur détermination, leur compréhension de la singularité du club et la garantie de la mise à disposition de moyens conséquents ont fait la différence. C’est aussi une histoire d’hommes et de rencontre et je suis persuadé que Josh Wander (fondateur de 777 Partners, ndlr) et ses équipes sauront porter les valeurs du club avec sincérité", a commenté Patrice Haddad, président du Red Star depuis 2008.

Après 28 journées, le club entraîné par Habib Beye occupe actuellement la 11e place du National. D’après L’Equipe, le rachat du club pourrait se faire pour plus de 10 millions d’euros. Ces dernières semaines, 777 Partners avait aussi été évoqué parmi la (longue) liste des potentiels candidats au rachat de Saint-Etienne.