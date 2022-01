National: des supporters de Laval attaqués au Red Star, qui porte plainte

La rencontre de la 17e journée de National entre le Red Star et Laval (1-2) a été marquée vendredi soir par des incidents entre supporters au stade Bauer de Saint-Ouen. Deux fans du club mayennais ont été légèrement blessés. La formation de Saint-Ouen va porter plainte contre X.

La violence dans les stades n’a pas disparu avec la nouvelle année. Vendredi soir, le stade Bauer de Saint-Ouen a été le théâtre de nouveaux incidents lors du match de la 17e journée de National entre le Red Star et Laval (1-2).

Alors que le score était encore de 0-0, les supporters du club mayennais ont été pris à partie par des fans du Red Star, selon Le Parisien. Deux d’entre eux ont été blessés. Pris en charge par des membres de la protection civile, ils ont pu suivre la seconde période mais tous les supporters des Tangos ont été choqués par ces violences.

"Nous avons été agressés à la 25e minute du match par cinq à six individus, raconte un supporter de Laval cité par France Bleu Mayenne. Nous étions une dizaine environ installés dans la partie Ouest de la tribune pour chanter et encourager notre équipe (le secteur visiteur est fermé pour travaux, ndlr). Deux de mes camarades ont été blessés, d'autres n'ont reçu que de légers coups. Tout s'est passé très, très vite, quelques secondes. L'un des supporters a une dent cassée et des hématomes au visage."

Le Red Star va porter plainte contre X

Selon d’autres témoignages cités notamment par Le Parisien, il a été reproché aux supporters lavallois de ne "pas avoir joué le jeu" en se rendant à Bauer avec des écharpes aux couleurs de leur club. "On vous avait prévenus. Il est irresponsable de venir avec écharpe d’une équipe adverse dans la tribune", aurait lancé le responsable de la sécurité du Red Star aux fans visiteurs.

Ce samedi, le club francilien a posté un communiqué dans lequel il confirme qu'un "incident isolé a eu lieu", adresse tout son "soutien" au supporter lavallois et annonce son intention de "porter plainte contre X afin d’identifier les fauteurs de troubles qui n’avaient aucun signe distinctif du club."

Et d'ajouter: "Le Red Star va solliciter une réunion avec les instances compétentes afin de trouver une solution concernant l’accueil des supporters visiteurs pour les prochaines rencontres, dans le respect des mesures gouvernementales actuelles."