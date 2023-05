National 1: le titre pour Concarneau, Dunkerque monte aussi, Nancy relégué en N2 dans le chaos

À l'image de la saison, la dernière journée de National 1 a été pleine de suspense. Finalement, Concarneau a arraché le titre de champion devant Dunkerque, également promu en Ligue 2. En bas de classement, la rencontre entre Bourg-en-Bresse et Nancy, à la lutte pour le maintien, a été arrêtée et s'est soldée par la relégation des deux équipes.

La saison de National 1 aura tenu toutes ses promesses jusque dans les dernières minutes de l'ultime journée. Après 90 minutes d'émotions intenses et de retournements de situation, Concarneau a arraché son premier titre de champion de son histoire en battant Orléans grâce à un but d'Antoine Rabillard à la 86e minute (2-1).

Une réalisation salvatrice puisque dans le même temps, Dunkerque pensait rafler la mise à la faveur d'un succès au Mans (2-3). Mais les Nordistes se consolent avec un retour en Ligue 2, juste devant le Red Star d'Habib Beye, qui reste en N1 malgré sa victoire face à Saint-Brieuc.

Nancy relégué en N2 dans le chaos

Le suspense était également au rendez-vous dans le bas du classement, avec six descentes en National 2. Si Le Puy, Paris 13 Atletico et Borgo étaient assurés de retrouver la quatrième division, Nancy s'est sabordé à Bourg-en-Bresse après avoir mené trois fois au score (3-3). La rencontre a même été interrompue pendant une vingtaine de minutes après les jets de projectiles des supporters nancéiens, évacués du parcage avant le coup de sifflet final. La descente aux enfers se poursuit pour les Lorrains, relégués en N2 avec Bourg-en-Bresse et Saint-Brieuc.

Rappelons toutefois que plusieurs clubs ne sont pas à l'abri d'un dépôt de bilan à l'issue de cette saison en National, mais aussi en Ligue 2... Si la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) venait à frapper, des repêchages pourraient également permettre de rattraper par le col certains déçus...

Les résultats de la dernière journée de National 1

Bourg-en-Bresse 3-3 Nancy

Le Puy 2-2 Bastia Borgo

Paris 13 Atlético 2-2 Châteauroux

Red Star 2-0 Saint-Brieuc

Avranches 2-1 Cholet

Orléans 1-2 Concarneau

Le Mans 2-3 Dunkerque

Martigues 4-3 Versailles

Sedan 0-3 Villefranche Beaujolais