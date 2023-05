EN DIRECT - Ligue 2/National 1: suivez le sprint final en live

Quatre équipes se disputent le titre et les deux tickets pour la montée en Ligue 2: Concarneau et Dunkerque (59 pts) sont devant de Red Star et Martigues (57 pts).

Pour les six clubs relégués en N2, on en connaît déjà trois: Le Puy, Paris 13 Atletico et Bastia Borgo. Les trois derniers tickets se joueront entre Avranches (42 pts), Châteauroux (41), Nancy (40), Bourg-en-Bresse (39), Saint-Brieuc (38).