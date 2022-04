National: furieux du rachat annoncé, les supporters du Red Star font stopper le match contre Sète

La rencontre de National ce vendredi entre le Red Star et le FC Sète a été interrompue à deux reprises en première période en raison du mécontentement des supporters. Les fans du club audonien protestent contre le rachat annoncé par un fonds d'investissement américain.

Le rachat annoncé du Red Star ne fait pas que des heureux. La rencontre du championnat de National ce vendredi, où le club audonien reçoit le FC Sète, a été interrompue par l'arbitre d'abord à la 19e pendant plusieurs minutes après des jets d'engins pyrotechniques sur la pelouse par les ultras de Bauer. Si la partie a repris ensuite, de nouveaux débordements ont eu lieu à la 30e minute, obligeant l'arbitre à renvoyer les joueurs au vestiaire.

Dans un communiqué publié ces derniers jours, les dirigeants du Red Star annonçaient des négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain 777 Partners en vue d'être racheté à hauteur de 100%. Ce vendredi, plusieurs chants ont été entonnés comme "777 not Welcome" ou "777 cassez-vous".

777 Partners en pleine expansion dans le football

Il s'agit du premier match à domicile depuis l'annonce de ce projet. "Ces discussions exclusives interviennent avec la volonté d’accélérer le développement du club et la réalisation de son projet sportif. 777 Partners a été choisie par Patrice Haddad pour la qualité de son projet, qui repose notamment sur une politique sportive ambitieuse, respectueuse de l’identité du club et soutenue par des investissements adaptés, indiquait le communiqué. À l’issue des procédures de consultation et d’agrément qui permettront la réalisation de la transaction, Patrice Haddad poursuivra son engagement à la Présidence du Red Star FC."

Le fonds d'investissement 777 Partners est en pleine expansion ces dernières saisons dans le monde du football, avec le rachat notamment du Genoa en septembre dernier. La société possède aussi des parts au sein du FC Séville et du Vasco de Gama et des discussions sont en cours pour le rachat du Standard de Liège en Belgique.

Annoncé ces dernières semaines comme l'un des candidats au rachat de Saint-Etienne, 777 Partners devrait mettre autour de 10 millions d'euros pour prendre le contrôle du Red Star. L'équipe entraînée par Habib Beye est pour l'heure 11e du National.