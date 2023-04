National: le but fou du gardien de Versailles qui offre la victoire à son équipe dans les derniers instants

Sébastien Rénot, gardien de but de Versailles, a offert une incroyable victoire à son équipe dans le temps additionnel face à Sedan (1-2), vendredi lors de la 30e journée de National.

Si on s’est un peu ennuyé pendant Angers-PSG, ça n’a pas été le cas à Sedan où le club des Ardennes accueillait Versailles vendredi soir pour le compte de la 30e journée de National. En course pour la montée (seules deux équipes montent en Ligue 2), le FC Versailles a arraché une précieuse 2-1 victoire grâce... à son gardien de but.

Versailles peut toujour rêver de la Ligue 2

Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1, Sébastien Rénot est monté sur un ultime corner. Positionné au premier poteau, il a jailli et trompé le portier sedanais Geoffrey Lembet d'une belle reprise du pied droit (1-2, 94e).

Le héros du jour, 33 ans, peut exploser de joie. L'ancien Troyen permet à Versailles, cinquième à égalité de points avec le Red Star, de toujours rêver à la montée en Ligue 2.