EN DIRECT - Ligue 1: Suivez Angers-PSG en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Normalement, il n'y a pas photo entre le PSG, solide leader de Ligue 1 et Angers SCO, bon dernier avec seulement 14 points et sept de retard sur l'avant-dernier.

Certes le PSG est empêtré dans "l'affaire Galtier", qui pourtant concerne surtout Nice, mais la situation hors terrain est tout aussi compliquée autour de Saïd Chabane.

Galtier lui, se projette sur la saison prochaine et pourrait faire jouer les jeunes mais pas tout de suite et pas contre Angers. Galtier qui a aussi assuré qu'il n'y avait pas de problème avec Ekitike, qui pourtant ne joue plus.

En cas de défaite, Angers aurait un pied et demi en Ligue 2 et pourrait être officiellement rélégué dimanche si jamais Nantes et Brest, qui rencontrent deux relégables font au moins match nul.

Les compositions seront connues vers 20h. Coup d'envoi à 21h sur Prime Video. Un match à suivre en direct commenté sur l'antenne de RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.