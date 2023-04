National: Michel Denisot quitte Châteauroux et met fin à sa belle carrière dans le football

Michel Denisot a annoncé samedi son départ de la Berrichonne de Châteauroux, le club de National dont il était le président non-exécutif. A 78 ans, le journaliste met fin à une très belle carrière dans le football, marquée par de nombreux titres avec le PSG dans les années 90.

Clap de fin pour Michel Denisot. C’est par un simple tweet que le journaliste a annoncé samedi son départ du club de Châteauroux, 6e de National, dont il était le président : "A la veille de mes 78 ans, je prends ma retraite de dirigeant de la Berrichonne dont j’ai été le président actif puis non exécutif jusqu’au match contre PSG, mon autre club…" Et d’ajouter avec humour : "Prise sans opposition, cette décision ne sera pas soumise au Conseil Constitutionnel."

La seule Coupe d'Europe du PSG, c'était avec lui

Natif de Buzançais, dans l’Indre, Michel Denisot a été aux commandes de Châteauroux à trois reprises : entre 1988 et 1991, entre 2004 et 2008 et enfin depuis 2021. Très attaché au club de sa région, il a aussi fortement marqué l’histoire du Paris Saint-Germain. Président délégué lorsque le club de la Capitale était détenu par Canal+, l’ancien journaliste a connu entre 1991 et 1998 les grands moments de l’histoire du club avec notamment une victoire en Coupe des coupes en 1996.