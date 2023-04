Quand les stars du PSG allaient en boite de nuit à bord de fourgons de police

Ancien président délégué du PSG dans les années 1990, Michel Denisot a raconté à Brut une nuit agitée durant laquelle les joueurs du PSG se sont rendus en boite de nuit dans des fourgons de police.

On vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où les réseaux n’existaient pas. Internet non plus d’ailleurs. Une période où le PSG gagnait la Coupe d’Europe (la feu-Coupe des vainqueurs de coupes en 1996). Imagineriez-vous Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé se rendre en boîte de nuit dans un fourgon de police? La scène semble inimaginable.

Au cœur des années 1990, lorsque la bande à Rai, Ginola et Weah multipliait les épopées européennes, une telle mésaventure est arrivée aux Parisiens.

"On faisait du bruit..."

"Quand on gagnait des grands matchs de Coupe d’Europe, on allait dans un restaurant après avec toute l’équipe, raconte à Brut l’ancien président délégué du PSG Michel Denisot (1991-1998). On faisait du bruit. Une fois, il y a eu du tapage nocturne donc la police est arrivée. La police arrive vers 1h du matin. On avait comme objectif d’aller dans une boite de nuit chez Jean Roch (ex-patron du VIP Room sur les Champs-Elysées). Elle a vu que c’était nous. Ils ont été très tolérants. Et même très tolérants puisqu’on est parti dans la boite de nuit dans les fourgons de police qui nous ont transportés joyeusement jusque là."

Le journaliste s’est aussi appuyé sur la police pour véhiculer le Brésilien Ronaldo qu’il avait invité au festival de Cannes. L'ancien Barcelonais était alors au sommet de sa carrière: "On ne se déplaçait que dans les voitures de police parce que c’était la cohue partout. C’était infernal", rembobine Michel Denisot. Une autre époque.