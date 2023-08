"On est à l’abandon", la détresse de l’entraîneur de Sochaux, proche du dépôt de bilan

Alors que le FC Sochaux-Montbéliard est désormais tout proche du dépôt de bilan après avoir vu sa rétrogradation en National confirmée jeudi, le coach des Lionceaux, Oswald Tanchot, a partagé sa tristesse et sa colère à L’Equipe.

Clap de fin pour Sochaux. Rétrogradé en National 1, le club historique du Doubs n’a jamais été aussi proche du dépôt de bilan. Ce jeudi les derniers espoirs d’un maintien en Ligue 2 se sont envolés avec le rejet du Tribunal administratif consécutif à la demande des Sochaliens qui avaient déposé un recours en référé contre leur exclusion de L2.

Confronté à de très gros soucis financiers, le groupe immobilier chinois Nenking, propriétaire du FCSM, doit se désengager du club. Quant au projet de reprise mis en place par le financier Romain Peugeot, il n’est pas viable en National. Le dépôt de bilan est donc l’issue la plus probable à la veille de la reprise du championnat de Ligue 2.

"J'aimerais que les gens qui ont mis le club dans cette situation assument"

Dur, très dur à encaisser pour l’entraîneur des Lionceaux Oswald Tanchot : "On est à l'abandon. Les salariés, la direction administrative et sportive. On n'a pas de leader, pas de président, a réagi le technicien dans les colonnes de L’Equipe. Ils sont où ces gens-là ?"

Ecoeuré, l’entraîneur de Sochaux n’épargne pas sa direction ni les propriétaires chinois : "Il y a une déconnexion totale entre ce club familial et ces gens qui viennent et pensent pouvoir agir à leur guise. J'aimerais que les gens qui ont mis le club dans cette situation assument. Il faut l'avoir un peu dans la peau, quand même, son club. Les fonds de pension, les banques, les trucs, c'est bien. Mais il faut que les gens qui les représentent soient connectés avec le club et présents." Et de conclure, désemparé : "Et maintenant on fait quoi ?"