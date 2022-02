Nice: Bambu, prêté aux Corinthians, accusé de viol au Brésil

De retour au Brésil où il fait l’objet d’un prêt aux Corinthians, le défenseur qui appartient à Nice, Robson Bambu, est accusé de viol par une femme de 25 ans.

Robson Bambu dans la tourmente. Le retour du défenseur de Nice au Brésil s’accompagne d’une sale affaire. Prêté en janvier aux Corinthians, le défenseur a été accusé de viol par une femme de 25 ans, rapporte jeudi la presse brésilienne. Selon Globo, les faits se seraient déroulés le 3 février au matin à Sao Paulo. Après une nuit passée en boîte de nuit avec un ami et deux femmes, celles-ci auraient rejoint un hôtel.

Les Corinthians ne font aucun commentaire

C’est dans cet établissement, au réveil, que Bambu aurait tenté de violer l’une d’elles. L’Aiglon de 24 ans a nié les faits et aurait exprimé son incompréhension des autorités. Le joueur prêté par Nice a également posté un message sur Twitter pour clamer son innocence : "J'ai appris l'accusation portée contre moi et cela me met en colère. J'ai déjà appelé mon avocat pour s'occuper de l'affaire. Je n'ai jamais manqué de respect à aucune femme. J'espère que les autorités clarifieront la vérité dès que possible afin que je puisse retourner faire ce que j'aime, c'est-à-dire jouer au football."

Les Corinthians ont fait savoir qu’ils ne feront aucun commentaire tant que l’affaire ne sera pas éclaircie. Et condamnent toute forme de violence. Bambu n’avait pas encore effectué ses débuts avec son nouveau club.