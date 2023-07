Norvège: le raté complètement ridicule de l'avant-centre de Molde face au but vide

L’avant-centre du club norvégien de Molde, Veton Berisha, s’est fait remarquer samedi en manquant un but tout fait après avoir tenté une talonnade dont il aurait pu se dispenser sur la pelouse de Valerenga (0-4).

N’est pas Chris Waddle qui veut. Pour les plus jeunes, lors de la saison 1989-1990, l’ancienne idole anglaise de l’OM avait inscrit face au PSG un but d’anthologie d’une talonnade dans le but vide après avoir pris le dessus sur le gardien parisien Joël Bats.

Samedi, le Norvégien Veton Berisha espérait lui aussi enflammer ses supporters à l’occasion du match du championnat norvégien entre son club Molde, l'ancienne équipe d'Erling Haaland, et Valerenga (victoie de Molde 4-0).

Une talonnade du pied droit contrée… par son pied gauche

Entré en jeu à un quart de la fin, cet avant-centre de 29 ans, international norvégien (10 sélections, 1 but) a profité d’un ballon mal repoussé par la défense adverse dans la surface pour effacer sans peine le gardien, Magnus Sjoeng, et… signer le raté le plus ridicule de l’année.

A deux mètres de la ligne d'un but vide, un plat du pied aurait suffi pour inscrire le cinquième but. Oui mais non... Trop facile pour Veton Berisha qui a donc tenté une talonnade du pied droit contrée… par son pied gauche. La chute de l'ancien joueur du Rapid Vienne ajoute un peu plus de ridicule à une action déjà gênante. On vous laisse savourer dans la vidéo ci-dessus.