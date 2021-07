OM: face à Villarreal devant 30 000 supporters au Vélodrome

L'Olympique de Marseille disputera le samedi 31 juillet prochain son tout dernier match de préparation face à Villarreal. Pour cette rencontre, 30 000 supporters sont attendus au stade Vélodrome. Une première avec autant de public depuis plus de 17 mois du côté de Marseille.

Théoriquement, le club phocéen pourrait remplir complètement son stade et accueillir 67 000 personnes, car aucune jauge n'est actuellement fixée par les pouvoirs publics. Mais alors que la situation épidémique s'avère être de plus en plus inquiétante avec la propagation du variant Delta, les dirigeants marseillais ont donc décidé d'ouvrir progressivement l'accès au Vélodrome.

7 000 billets déjà réservés

Le jeudi 15 juillet, 4 000 personnes étaient présentes à Fos-sur-Mer pour assister au match de préparation remporté par l'OM face au Servette FC (3-1). Cette fois, l'OM, qui a fait match nul mercredi face au Sporting Braga (1-1), vise donc les 30 000 supporters, qui devront bien évidemment tous être munis du pass sanitaire pour accéder aux tribunes.

7 000 billets ont déjà été réservés pour cette rencontre entre Marseille et le récent vainqueur de la Ligue Europa. Les dirigeants marseillais attendent encore de nombreuses réservations pour ce match qui sera le dernier de l'OM avant d'entamer sa saison de Ligue 1 le 8 août sur la pelouse de Montpellier.