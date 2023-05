Oudéa-Castéra réclame davantage de sanctions "contre les auteurs d'actes anti-LGBTQIA+"

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, et après une campagne qui a tourné en fiasco en Ligue 1 ce week-end, la ministre des Sports veut passer à la vitesse supérieure.

"Ne rien laisser passer". Le ministère des Sports a dévoilé ce mercredi un plan d’action pour mieux lutter contre les discriminations à l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie. Devant la permanence des discriminations et de "la haine anti-LGBT+" dans le sport, la ministre Amélie Oudéa-Castéra a présenté, en lien avec Isabelle Rome, ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, un plan d’action en trois axes, avec la volonté affichée de systématiser les sanctions contre les auteurs d’actes anti-LGBT+.

Systématiser le dépôt de plainte

Parmi les différentes mesures préconisées pour endiguer ce phénomène et faire reculer la haine sur les terrains de sport, Amélie Oudéa-Castéra propose de "rendre automatique la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade pour les auteurs de propos discriminatoires".

Le ministère des Sports a également identifié la nécessité de mieux former les arbitres et de sensibiliser davantage les commissions disciplinaires aux discriminations, et ce afin qu’elles soient systématiquement identifiées et signalées en vue d’être sanctionnées.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi dimanche soir au refus de certains joueurs professionnels de football de porter le maillot avec un flocage arc-en-ciel dans le cadre de l’opération de lutte contre l’homophobie, réclamant au club des sanctions. "Je pense que c’est nécessaire", avait-elle estimé. Elle entend désormais convaincre qu’il est tout aussi indispensable de systématiser le dépôt de plainte ou le signalement au procureur de la République pour les fédérations ou associations ayant connaissance de discriminations envers les personnes LGBT+.