Maltraitances en équipe de France de gym: enquête, suspensions, dispositifs... Ce qu'il ressort de la réunion entre la Fédération et Oudéa-Castéra

Le ministère des Sports, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des accusations de maltraitance en gymnastique, a reçu plusieurs dirigeants de la fédération. Des mesures sont mises en place.

Ce mardi, James Blateau, le président de la Fédération française de gymnastique (FFGym), Kevinn Rabaud, le directeur technique national et Fabienne Bourdais, directrice des Sports, ont été reçus pendant 1h30 par Amélie Oudéa-Castéra au ministère des Sports. Cette réunion est la conséquence de la diffusion, dimanche soir dans Stade 2, de témoignages d'anciennes gymnastes de l'équipe de France qui dénoncent des maltraitances.

Dans un communiqué, le ministère explique que des procédures administratives seront engagées sans délai. Alors qu'il est, sans être cité, mis en cause dans le reportage de Stade 2, Éric Demay, responsable de la préparation de l'équipe de France pour les Jeux olympiques de Londres notamment, fera l'objet d'une enquête pouvant amener à une interdiction d'exercer son métier. Autre accusée, Véronique Legras-Snoeck, responsable de l'équipe de France féminine depuis de longues années devrait, elle, être suspendue à titre conservatoire le temps de l'enquête disciplinaire. C'est du moins ce que souhaite la FFGym.

Une plateforme de signalement sur le site du ministère

Au sein de la fédération, via son président James Blateau, de nouvelles mesures seront mises en place afin de faciliter le signalement de toutes formes de violence, notamment via la plateforme "Signal Sports" du ministère. Un onglet sur le site permettra de directement avertir le ministère en cas de maltraitance. Des responsables "intégrité physique et psychologique" seront également nommés à tous les échelons de la vie fédérale. Un colloque sera également organisé "le plus rapidement possible", selon la FFGym.

Cette rencontre a également permis d'évoquer le cas de Vincent Pateau. Condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sur mineur au début du mois de mai, le directeur technique du pôle France de Marseille sera suspendu d'exercer toute fonction d'encadrement. Une conclusion est également attendue à propos de l'enquête concernant le club d'Avoine-Beaumont. Membre de ce club, la gymnaste de 16 ans Kaylia Nemour, en conflit avec la fédération depuis plusieurs semaines, pourra bien disputer le championnat d'Afrique fin mai sous les couleurs l'Algérie.