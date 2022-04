Patrick Guillou raconte sa descente aux enfers et son internement après sa carrière

L'ancien joueur de Saint-Etienne Patrick Guillou est revenu, dans le documentaire Silence, je tombe sur BeIN Sports, sur les difficultés qu'il a connues après sa carrière de joueur et sur sa grave dépression.

L'après-carrière est parfois difficile à gérer. Patrick Guillou en a fait l'amère expérience après son passage à Saint-Etienne. Dans le documentaire Silence, je tombe diffusé sur BeIN Sports, l'ancien entraîneur adjoint de Bordeaux raconte comment tout a basculé.

"J'ai cherché un autre exutoire, c'était les cachets. J'en avais besoin pour vaincre mes démons pour sortir de ce marasme et de ce mensonge. J'avais besoin de quelque chose qui me permettrait de dormir. Tous mes proches, ceux qui travaillaient avec moi, n'avaient rien remarqué. Ces médicaments te font perdre la mémoire immédiate et te font planer. A un moment donné, tu perds pied et tu te dis que ta vie sur Terre n'a plus aucun intérêt et à faire des tentatives de suicide", explique le consultant de BeIN Sport.

"J'ai fait souffrir autour de moi"

Avec beaucoup d'émotions, Patrick Guillou s'est remémoré ces moments délicats. "La première, je prends une surcharge de médicaments et de l'alcool. Je m'expose mais je m'en branle. En milieu d'après-midi, j'ai une partie de mon corps qui se détache de moi. Je me reconnais et j'ai un visage blanc en face de moi qui me dit: 'Pat, tu ne peux pas finir comme ça, tu n'as pas le droit'. Je sais que tout le monde m'a cherché, j'avais coupé mon portable pour ne pas qu'on me retrouve. J'ai la force d'aller dans mon appartement, qui a été ouvert et fouillé. Personne ne savait où j'étais. Je suis parti dans un bois pour dormir jusqu'au lendemain. Le médecin qui vivait avec moi et la mère de mes enfants ont décidé de m'interner car je n'avais plus la force."

Avant de conclure: "La deuxième, c'est une démarche égoïste et je n'en veux. J'ai fait souffrir autour de moi. J'avais décidé de trouver une clinique privée dans la Creuse où je pouvais enfin être moi-même. Quand tu es dans la dépression et dans la noirceur, tu as toujours cette volonté de dire 'tu peux encore tomber plus bas.'"