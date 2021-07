Pays-Bas: un tournoi de jeunes avec des règles surprenantes

A l'occasion d'un tournoi organisé entre quatre clubs U23, les jeunes joueurs ont pu tester de nouvelles règles surprenantes.

C'est ce qu'on appelle pratiquer le football d'une manière différente. Les U23 des clubs de Leipzig (remplacé par Heerenveen pour la deuxième journée), du PSV, de l'AZ Alkmaar et du Club Bruges ont pu tester de nouvelles règles à l'occasion de la "Future of Football Cup", un tournoi amical organisé par Red Bull et ESPN, indépendamment de la FIFA, du 15 au 18 juillet aux Pays-Bas. Le but ? Permettre aux jeunes de disputer des matchs plus rapides et leur offrir une nouvelle vision de la pratique du ballon rond.

Les organisateurs du tournoi ont décidé de modifier cinq règles : la possibilité d'effectuer une touche au pied, un coup franc peut être joué en deux touches par le tireur, le nombre de changements est illimité, le match se dispute en deux mi-temps de 30 minutes et un joueur doit sortir cinq minutes en cas de carton jaune.

Pas le temps de s'ennuyer pour les spectateurs et les joueurs

Dès la première rencontre entre l'AZ et Leipzig, les différences se sont fait sentir. Les temps morts et les phases de conservation sont moins nombreux. Les touches jouées au pied ont rapidement fait l'unanimité auprès des joueurs, qui n'ont pas hésité à envoyer de longs ballons directement dans la surface. Autre changement marquant qui a impacté le cours de certaines rencontres : la suspension temporaire de cinq minutes en cas de carton jaune.

Le Club de Bruges en a d'ailleurs fait l'amère expérience face au PSV. Son gardien numéro un ayant reçu un carton jaune et concédé un pénalty, un joueur de champ a dû être remplacé par le deuxième gardien de la formation belge, qui a donc assuré l'intérim pendant cinq minutes, avant de retourner s'asseoir sur le banc. Ces nouvelles règles permettent également de voir les filets beaucoup trembler. Lors de la première journée, pas moins de 13 buts ont été inscrits en deux rencontres, de quoi annoncer de belles promesses pour la journée de dimanche. Et de savourer d'une façon différente un match de football.