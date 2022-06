Pierre Menès convoqué par la justice dans une affaire de harcèlement moral

Selon L’Equipe, le chroniqueur Pierre Menès devra répondre à un interrogatoire au mois de septembre prochain dans le cadre d’une affaire de harcèlement moral contre son ancien assistant à Canal+.

Pierre Menès n’en a pas fini avec la justice. Alors que son procès pour agression sexuelle a été reporté au mois de mars 2023, l’ancien journaliste de Canal+ est également mis en cause dans une affaire de harcèlement moral contre son ancien assistant, Emmanuel Trumer. D’après L’Equipe, Menès a été convoqué par un juge d’instruction pour un interrogatoire en première comparution (IPC) à Nanterre la semaine passée. Le journaliste sportif de 58 ans, "très malade" et hospitalisé "jusqu'en mai", "quasiment dans le coma", selon son avocat Me Arash Derambarsh, n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous. Il devrait recevoir une autre convocation pour le mois de septembre.

Humiliations et insultes homophobes

Agé de 30 ans, Emmanuel Trumer avait travaillé avec Pierre Menès pour l’émission 19h30PM diffusée sur Canal+ Sport. En décembre 2019, il avait dénoncé sur Twitter les humiliations et les insultes homophobes proférées par l’ancien journaliste à son égard. Menès l’avait notamment surnommé "mon petit assistant pédé." Après une première plainte classée sans suite, la deuxième déposée en mai 2020, aboutit à une convocation devant la justice de Pierre Menès devant la justice.