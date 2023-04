Portugal: la légende Kazuyoshi Miura bat un nouveau record de longévité... à 56 ans

Kazuyoshi Miura est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du foot portugais, à 56 ans, un mois et 24 jours, avec Oliveirense (D2) ce samedi.

"L’âge n’est qu’un chiffre." Ce vieil adage a reçu une nouvelle confirmation qu’il est décidément intemporel. La preuve avec Kazuyoshi Miura, véritable star au Japon. A 56 ans, un mois et 24 jours, l’attaquant international japonais (89 matchs, 55 buts) est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du foot portugais en étrennant pour la première fois ses nouvelles couleurs en D2 portugaise, avec Oliveirense, club où il est prêté en provenance du Yokohama FC.

Il enchaîne les records

Le plus vieux footballeur du monde en exercice participe à sa 38e saison en tant que footballeur professionnel, lui qui a joué au début de sa carrière à Santos, le club de Pelé, à la fin des années 1980, et parcouru le monde (il a joué sur quatre continents). Son dernier but en pro remonte à mars 2017. Cette année-là, il était devenu le plus vieux buteur dans un match professionnel. Trois ans plus tard, en août 2020, il avait battu le record du plus vieux joueur à prendre part à un match professionnel.

Kazu Miura a connu plusieurs clubs brésiliens au début de sa carrière, avant de voir l’Europe du football (Genoa, Dinamo Zagreb…) s’intéresser à ses performances. Véritable légende dans son pays, King Kazu a grandement inspiré le héros du célèbre manga Captain Tsubasa, qui donnera naissance à la série Olive et Tom, adaptation à la télévision de l'œuvre de l’auteur Yoichi Takahashi.