Pour un ex-arbitre anglais, les femmes doivent "choisir entre être enceintes ou arbitrer"

Invité à s’exprimer sur la radio britannique Talksport, l’ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg a fait polémique en déclarant que les femmes qui font carrière dans l'arbitrage devaient choisir entre la profession et leur désir d'avoir des enfants.

S'il trouve que l'arrivée de femmes arbitres dans les sports masculins est un "gros point", Mark Clattenburg a émis un bémol jugé particulièrement dissonnant çà et là. Dans une interview accordée vendredi à la radio britannique Talksport, l'ancien arbitre de Premier League a déclaré: "Le problème avec les femmes est, et certainement dans l’arbitrage au football, qu’elles ont un parcours difficile si elles tombent enceintes au cours de leur carrière d’arbitre. Elles doivent donc faire ce choix: veulent-elles être enceintes ou veulent-ils être des arbitres?"

"Irrespectueux et archaïque"

Ces mots ont fait réagir le rugbymen anglais Joe Marler sur Twitter. "La réponse de Clattenburg à ma question sur les arbitres féminins dans le football sur ce matin était irrespectueux et archaïque", a-t-il déclaré, jugeant que Sara Cox, première femme à arbitrer un match de première division anglaise de rugby, "ouvre la voie à la façon dont le monde devrait être".

La directrice générale de Women in Football, Jane Purdon, a également voulu remettre en place l’ancien arbitre de Premier League, comme le rapporte la BBC: "De nombreuses femmes dans le sport d’élite sont en mesure de reprendre leur carrière sportive rapidement après l’accouchement. D’autres prennent plus de temps par choix ou par nécessité. Aucun de ces scénarios n’est un problème. Le vrai problème, ce sont les hypothèses sur la biologie féminine et les rôles de genre dans la garde d'enfants, qui sont paresseux, obsolètes ou tout simplement faux".