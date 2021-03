Pourquoi Gignac a demandé la nationalité mexicaine

EXCLU RMC SPORT. Parti jouer au Mexique en 2015, André-Pierre Gignac y a trouvé un véritable pays d'adoption, dont il apprécie le mode de vie. A tel point que l'attaquant français a demandé la nationalité mexicaine, comme il l'a expliqué ce mardi soir dans Top of the Foot, sur RMC.

André-Pierre Gignac est né à Martigues, a grandi au bord de l'Etang de Berre et a vécu en France durant les 29 premières années de sa vie. Jusqu'à ce qu'en 2015, l'attaquant quitte l'OM et rejoigne les Tigres de Monterrey, au Mexique. Où il est pleinement épanoui dans sa vie footballistique, mais aussi personnelle. A tel point que l'ancien joueur de l'équipe de France, invité ce mardi soir de Top of the Foot sur RMC, a demandé un nouveau passeport...

"Est-ce que c'est vrai que j'ai demandé la nationalité mexicaine? Oui, c'est vrai", a confié André-Pierre Gignac. En déclarant son amour à son pays d'adoption: "Je pourrais rester vivre là-bas, ça ne me fait pas peur. J’y ai une qualité de vie que je n’aurais pas en France."

"Je veux avoir la même double nationalité que mes enfants"

Mais c'est pour une raison beaucoup plus personnelle que l'ex-Marseillais a demandé des nouveaux papiers. "J’ai envie d’avoir la même nationalité que mes enfants, justifie-t-il. Les deux derniers sont mexicains et français, donc j’ai envie d’être comme eux. Je ne renie pas la France, je ne renie pas mon pays, au contraire je suis très fier d’être Français. Mais je veux avoir la même double nationalité que mes enfants."

En presque six ans, Gignac a joué 254 matchs avec les Tigres et marqué 148 buts avec le maillot jaune. Plusieurs fois vainqueur du championnat local, il a également remporté sa toute première Ligue des champions de la Concacaf en décembre dernier.