Mexique: Gignac prolonge son contrat avec les Tigres

Arrivé chez les Tigres en 2015 en provenance de l'OM, André-Pierre Gignac a prolongé son contrat jusqu'en 2024. L'attaquant français, pleinement épanoui, pourrait donc terminer sa carrière au Mexique.

"Je suis Français mais je suis très bien au Mexique", avait-il confié après la défaite des Tigres face au Bayern Munich (1-0), le 11 février dernier, en finale de la Coupe du monde des clubs au Qatar. Preuve de son attachement au club mexicain, André-Pierre Gignac a choisi de prolonger son contrat de trois ans, soit jusqu’en 2024. Arrivé chez les Tigres en 2015, après avoir notamment évolué à Lorient, Toulouse et Marseille, l’attaquant de 35 ans est devenu une idole au Mexique.

Il pourrait terminer sa carrière au Mexique

En seulement cinq saisons, il a aidé son équipe, basée à Monterrey, à remporter entre autres quatre titres de champion national, trois Supercoupes mexicaines et plus récemment la Ligue des champions de la Concacaf après trois finales perdues. Avant sa signature, les Tigres n'avaient remporté en 55 ans que trois titres de champion et trois coupes nationales.

Alors que certains s'interrogeaient sur sa décision de quitter l’Europe et donc de s’éloigner de l’équipe de France, Gignac a trouvé un club où il est pleinement épanoui, dans un championnat où il empile les buts et les records.

Dans le communiqué publié ce vendredi officialisation sa prolongation, les Tigres indiquent qu’il pourrait bien terminer sa carrière à Monterrey. En 2024, il aura 38 ans et aura donc passé neuf années au Mexique. Une divine idylle.