Pourquoi le Brésil va jouer en noir contre la Guinée

Le Brésil affronte la Guinée en match amical ce samedi soir à Barcelone (21h30). Pour cette rencontre, les partenaires de Vinicius joueront exceptionnellement avec un maillot noir en première période pour soutenir la lutte contre le racisme.

C’est une grande première dans l’histoire de la Seleçao. Opposée à la Guinée en match amical samedi soir à Barcelone au stade Cornellà-El Prat (celui de l’Espanyol), l’équipe aux cinq titres de champion du monde va jouer en noir pour la première fois. Une première en 109 ans. Les Brésiliens ne disputeront que la première période avec ce maillot inédit. Après la pause, ils retrouveront leur traditionnelle tunique jaune.

Une réponse aux insultes racistes contre Vinicius

Le Brésil en noir en Espagne, tout un symbole. Car cette initiative n’est pas le résultat d’une démarche marketing. Elle a été lancée par la Fédération brésilienne pour défendre la lutte contre le racisme, alors que la star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Jr a été la cible d’insultes racistes à plusieurs reprises cette saison sur les pelouses de Liga. L’idée a été approuvée par la Fifa.

Le maillot noir du Brésil contre la Guinée © Joilson Marconne/CBF

"Le football et la société dans son ensemble ne supportent plus le racisme, a déclaré le président de la fédération brésilienne Ednaldo Rodrigues sur le site de la CBF. Nous avons choisi l'Espagne pour ce match amical en raison d'un problème emblématique. Je suis certain que le match contre l'équipe nationale de Guinée marquera une étape importante dans l'histoire du football mondial. C'est très significatif que le Brésil joue en noir pour la première fois. J'ai seulement pris cette décision parce que la situation exige des initiatives extrêmes. Je veux que la CBF et les sélections soient de plus en plus connectées aux sujets qui concernent le monde d'aujourd'hui", a-t-il poursuivi. Après son match face à la Guinée, le Brésil défiera le Sénégal mardi à Lisbonne.