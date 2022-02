Affaire Kurt Zouma: West Ham lâché par un premier sponsor

En réaction à l'affaire Kurt Zouma, au cœur d'une énorme polémique après avoir été filmé en train de frapper un chat, un sponsor de West Ham a décidé de suspendre son partenariat avec le club anglais avec "effet immédiat". Un autre a condamné la titularisation du Français mardi en championnat.

C’est l’affaire du moment dans le football anglais, et même au-delà. Le défenseur de West Ham et de l’équipe de France, Kurt Zouma, est au cœur d’une énorme polémique depuis la publication d’une vidéo où il apparaît en train de frapper son chat. On peut le voir lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et lui donner une gifle. Si West Ham a condamné "sans réserve" le comportement de l’ancien Stéphanois, qui s’est excusé dans un communiqué, son entraîneur David Moyes l’a tout de même aligné mardi soir contre Watford en championnat.

Cette décision a suscité de vives critiques. "C'est méprisable, s’est notamment insurgé le maire de Londres Sadiq Khan. Je suis déçu par David Moyes et West Ham. Je sais à quel point trois points peuvent être importants, je suis aussi supporter d'un club, mais ils auraient dû faire preuve de fermeté et le suspendre pour hier soir."

En réaction, un des sponsors des Hammers, "Experience Kissimmee", un lieu de villégiature en Floride (Etats-Unis), a annoncé qu'il allait revoir ses liens financiers avec le club. "Voir que Kurt Zouma était dans le onze titulaire de West Ham hier soir était navrant", a écrit la compagnie sur son compte Twitter, affirmant avoir demandé des éclaircissements au club.

Lourde amende pour le joueur

"Experience Kissimmee condamne fermement les actions du joueur Kurt Zouma. Nous surveillerons la situation entre Zouma et West Ham, car nous, en tant qu'organisation et communauté, ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux", a insisté le sponsor.

Un autre partenaire de West Ham a décidé d’aller plus loin. Comme l’ont relayé les médias anglais, Vitality, une société spécialisée dans l'assurance médicale privée, a suspendu son contrat avec les Hammers avec "effet immédiat". "Nous avons été très affligés par la vidéo que nous avons vue. Chez Vitality, nous condamnons la cruauté envers les animaux et la violence de toute nature. Nous sommes extrêmement déçus par le jugement dont a fait preuve par la suite le club face à cet incident", a fait savoir Vitality, qui va continuer à échanger avec les dirigeants de West Ham pour comprendre "quelles mesures ils prendront pour remédier à la situation".

West Ham a fini par infliger une lourde amende à Zouma, à hauteur de 300.000 euros selon la presse britannique. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), plus importante association de défense des animaux au Royaume-Uni, a aussi indiqué ce mercredi que les deux chats du joueur lui ont été retirés.