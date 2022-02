West Ham: Zouma sanctionné d’une lourde amende et privé de ses chats

Kurt Zouma a fait l'objet d'une lourde sanction financière de la part de West Ham, après la diffusion d'une vidéo où le défenseur maltraite son chat. Une association de protection animale a annoncé ce mercredi avoir récupéré la garde des animaux de compagnie de l'international français.

Maintenu dans le onze de départ par David Moyes, Kurt Zouma n'a pas échappé à la sanction. Selon les informations de plusieurs médias britanniques, en premier lieur The Sun et le Daily Mirror puis The Times, le défenseur français a reçu ce mercredi une amende d'environ 300.000 euros, soit l'équivalent de deux semaines de salaire.

Une sanction qui fait directement suite à la diffusion d'une vidéo où le défenseur des Hammers frappe son chat à plusieurs reprises. Depuis la publication de la séquence sur les réseaux sociaux, le Français se retrouve impliqué dans une grosse polémique en France et en Angleterre.

Dans un communiqué, une association de protection animale annonce avoir récupéré la garde des animaux de compagnie de l'international français, qui n'a donc plus ses chats.

Zouma privé de ses chats

Si la police et la justice britannique n’ont pas encore officiellement lancé de procédures judiciaires contre l’international tricolore aux 11 sélections, plusieurs associations de défense et protection des animaux ont mené une virulente campagne contre Kurt Zouma dans les médias. En France, la Fondation Brigitte Bardot et la Fondation 30 millions d’amis ont annoncé leur intention de déposer plainte contre lui.

Outre-Manche, la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a rapidement demandé à ce ses deux chats soient retirés au défenseur de 27 ans. Ce mercredi, l’association a confirmé avoir obtenu gain de cause en récupérant la garde des chats.

"Les deux chats sont maintenant traités par la RSPCA. Notre priorité est et a toujours été le bien-être de ces chats, a estimé l’association anglaise dans un communiqué cité par Sky Sports. Ils ont été emmenés chez un vétérinaire pour un examen médical et ils resteront sous notre garde pendant que l’enquête se poursuit. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont exprimé leur préoccupation pour ces chats. Nous discutions de cette question avant que la vidéo devienne virale en ligne et que nous menions l’enquête. Nous continuons à enquêter, donc nous ne pouvons pas faire de commentaires pour le moment."

La pétition contre Zouma cartonne

En attendant de savoir si la justice lancera des poursuites contre Kurt Zouma, le Français fait l'objet de nombreuses critiques. A Londres, le maire de la ville Sadiq Khan a critiqué le comportement du défenseur et son maintien sur les terrains par David Moyes. En France, Marine Le Pen a exprimé son dégoût pour cette "cruauté" envers un animal.

Depuis l'apparition de la vidéo sur les réseaux sociaux et les premières rumeurs d'une non-intervention dans cette affaire de la Cat-tape, des citoyens engagés ont lancé une pétition sur le site Change.org a recueilli plus de 165.000 signatures pour réclamer des poursuites légales contre le défenseur de West Ham.

Si Kurt Zouma et son frère, auteur de la vidéo incriminante, ont présenté leur excuses, le joueur de l'équipe de France n'est peut-être pas encore tiré d'affaire. Mais la sanction financière infligée par les Hammers constitue bel et bien la première décision forte du club après le geste de son joueur.