West Ham: Moyes justifie la titularisation de Zouma malgré la vidéo des chats maltraités

Kurt Zouma a joué l’intégralité de la rencontre entre West Ham et Watford (1-0), mardi au lendemain d’une vidéo le mettant en scène en train de maltraiter ses chats. David Moyes ne cautionne pas les actes de son joueur mais assume sa présence sur le terrain.

David Moyes ne s’est pas résolu à se passer de Kurt Zouma malgré la polémique. L’entraîneur de West Ham a justifié la titularisation du Français pour le match entre West Ham et Watford (1-0), mardi. Le défenseur français était pourtant au cœur d’une tempête après la diffusion la veille d’une vidéo le montrant en train de maltraiter ses chats. Son club avait immédiatement condamné les faits alors que plusieurs associations de protection des animaux ont fait part de leur indignation.

"Il est l'un de nos meilleurs joueurs"

Mais ces faits n’ont eu aucune influence sur la sélection de l’international français, sifflé par ses propres supporters. "Non, parce qu'il est l'un de nos meilleurs joueurs, a d’abord expliqué Moyes sur BT Sport. Mais c'est en cours et le club s'en occupe, donc c'est une autre affaire." Moyes ne prévoit pas de se passer de l’ancien Stéphanois pour les prochaines échéances. "Oui, il restera disponible, a-t-il ajouté. Le club réglera le reste. Je m'occuperai du football. Je suis vraiment déçu et le club a pris toutes les mesures qu'il peut prendre en ce moment en interne. Mon travail consiste à choisir la meilleure équipe et Kurt en faisait partie."

"Je suis un grand amoureux des animaux et c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens, a poursuivi l’ancien éphémère entraîneur de Manchester United (2013-2014). J'ai été complètement déçu de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, mais mon travail consistait à essayer de trouver un moyen d'obtenir une victoire pour West Ham. Certaines personnes seront déçues et je le comprends. Je suis quelqu'un qui se soucie beaucoup de mes chiens et de mes chevaux. Le club s'en occupe comme vous le savez bien."

Le technicien indique avoir échangé avec le joueur. "Nous avons conscience que ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, reconnait-il. C'est une très mauvaise situation. Mon sentiment était que Kurt s'est excusé. Je comprends que beaucoup de gens n'accepteront pas cela. Mais je devais faire mon travail à ce moment-là, et c'était de choisir la meilleure équipe possible et Kurt en fait partie."

Moyes a ensuite évoqué les états d’âme de son défenseur. "Il est évidemment très déçu et nous l'avons tous ressenti dans l'équipe et au club, a-t-il ajouté. Nous avons tous le même sentiment que c’était complètement déplacé de la part de Kurt et nous ne nous attendions pas à cela. J'ai toujours senti que je devais essayer de séparer ça: laisser le club faire son côté et gérer, moi, le côté football. Je pense que vous parlez à l'un des managers les plus disciplinaires qui soient. C'est une chose dont nous sommes tous vraiment déçus et le club s'en occupe. Kurt fait partie de nos titulaires, donc ma décision a été de le faire jouer."