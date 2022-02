West Ham: le maire de Londres fracasse David Moyes et Kurt Zouma, accusé de maltraitance animale

Kurt Zouma fait l’objet de vives dénonciations et est sous le coup d’une enquête après la diffusion d’une vidéo. Ce qui ne l’a pas empêché de jouer contre Watford, une décision que Sadiq Khan, le maire de Londres, a dénoncée.

Le dégoût imprègne l’imaginaire de tous ceux qui ont le malheur de ressasser la violence des images, d’une cruauté inouïe. La diffusion d’une vidéo montrant le défenseur de West Ham Kurt Zouma taper un chat comme il frapperait dans un ballon pour une reprise de volée a provoqué un tollé international.

"C'est méprisable, s’est insurgé auprès de Sky Sports le maire de Londres Sadiq Khan, rejoignant la longue liste des personnes qui réclament une sanction exemplaire pour l’international français. Je pense qu'un certain nombre de choses doivent être faites de toute urgence. Je pense que la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et la police doivent travailler ensemble et engager des poursuites contre ce joueur."

Sadiq Khan: "Nous devrions montrer l'exemple"

Si West Ham a condamné sans réserve le joueur incriminé, ce dernier était bien présent contre Watford. Le Français a en revanche été sifflé par ses supporters tout au long du match, les fans souhaitant ainsi manifester leur désapprobation et leur incompréhension face à choix qui relevait de la compétence du coach, semble-t-il. David Moyes a indiqué être "déçu de Kurt Zouma", tout en précisant que des mesures étaient étudiées en coulisses, assumant toutefois la décision de le faire jouer pour se donner toutes les chances de gagner. "Je suis déçu par David Moyes et West Ham, a regretté Sadiq Khan. Je sais combien les trois points sont importants, je soutiens un club aussi, ils auraient dû faire preuve de leadership et le laisser tomber hier soir."

"Je suis inquiet lorsque les jeunes voient des footballeurs de Premier League s'en tirer ainsi avec un tel comportement. Que vous soyez footballeur ou maire, nous sommes des modèles et nous devrions montrer l'exemple", a-t-il ajouté. Plus tard dans la matinée, sur Good Morning Britain, le maire de Londres s’est inquiété des conséquences de la décision, craignant que "les jeunes qui vous admirent pensent que c'est la façon de se comporter": "Je pense que les propriétaires et David Moyes devraient réfléchir. Était-il si important de gagner les points, au point de fermer les yeux ?"