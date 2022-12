Alvarez plus complet que Haaland et Mbappé, selon Zamorano

L'ancien buteur de l'Inter Milan et du Real Madrid, Ivan Zamorano, a fait l'éloge de Julian Alvarez, l'attaquant argentin, dans un entretien accordé à Olé. Le chilien le définit comme un attaquant complet, encore plus que Haaland et Mbappé.

Qu'importe la rivalité entre le Chili et l'Argentine, Ivan Zamorano, grand avant-centre qui sait en reconnaître un autre, a été subjugé par la Coupe du monde de Julian Alvarez avec l'Albiceleste. "Moi, j'étais un avant-centre classique, de ceux qu'on ne fait plus, a-t-il expliqué à Olé. Aujourd'hui, dans le football actuel, il me semble que Julian est l'attaquant le plus complet qui existe."

Auteur de quatre buts lors du Mondial au Qatar, dont un doublé retentissant en demi-finale contre la Croatie, le numéro 9 de l'Argentine a particulièrement brillé dans son accosiation avec Messi. "C'est un garçon qui fait tout bien, reprend Zamorano. Il va très bien sur les ailes, il est bon sur le côté, c'est le premier défenseur, il est solidaire de ses coéquipiers, il joue très bien de la tête, il tire bien du droit et du gauche, il a la force physique sur courte et sur longue distance, on l'a vu lors de son but contre la Croatie."

"Haaland n'est pas bon sur les ailes, Mbappé on a vu que comme numéro 9 il ne participe pas beaucoup"

C'est tout ça qui fait de l'attaquant de Manchester City, selon Zamorano, un attaquant plus complet que son coéquipier en club, Erling Haaland, ou que Kylian Mbappé. "Haaland n'est pas bon sur les ailes, Mbappé on a vu que comme numéro 9 il ne participe pas beaucoup, détaille Zamorano. Et tout ça, Julian le fait."

En début de Coupe du monde, le jeune attaquant de 22 ans était pourtant remplaçant, dans l'ombre de Lautaro Martinez. Mais la méforme du joueur de l'Inter Milan lui a donné une ouverture et il n'est plus sorti du onze, ensuite. "En plus de tout ça, il a un coeur immense et même ça le rend encore plus complet, conclut Zamorano. Il est sans aucun doute le futur du football argentin."