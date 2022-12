Manchester City-Liverpool: dix minutes de jeu, et Haaland marque à nouveau

Un mois et demi après son dernier match, Erling Haaland n’a pas traîné pour retrouver le chemin du but. Le buteur norvégien a lancé Manchester City contre Liverpool après dix minutes de jeu en 8e de finale de la League Cup.

Privé de Coupe du monde, Erling Haaland n’a rien perdu de son football. Près de six semaines après son dernier match officiel, contre Brentford en Premier League, le buteur de Manchester City a mis dix minutes pour marquer de nouveau, face à Liverpool en 8e de finale de la League Cup ce jeudi soir.

À la réception d’un centre enroulé de De Bruyne depuis la gauche, Haaland passe devant Joe Gomez pour placer une reprise de la semelle du gauche au premier poteau (10e). L’attaquant norvégien, dont la sélection n’était pas qualifiée pour le Mondial, marque ainsi son 24e but de la saison en... 19 matchs toutes compétitions confondues. Quelques instants plus tard, Fabio Carvalho a égalisé pour les Reds (20e).

Il avait vu juste pour le Mondial

Invité à donner ses favoris pour la Coupe du monde, il avait vu juste en plaçant les deux finalistes parmi ses quatre favoris: Brésil, Argentine, France et Angleterre. Son père a récemment évoqué son avenir, seulement six mois après son arrivée en Premier League. "J'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il peut gagner dans n'importe quel grand championnat, avait-il déclaré pour DAZN. Il a passé deux ans et demi en Allemagne et pourrait faire quelque chose comme ça à l'avenir: rester trois ans en Premier League et ensuite aller en Italie, en Espagne ou en France."