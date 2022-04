Angleterre: le but le plus fou du week-end... sur un tacle du milieu de terrain

L'attaquant des Bolton Wanderers Dion Charles a inscrit un sublime but du milieu de terrain en League One (D3 anglaise), alors qu'il se battait pour récupérer le ballon en taclant. Le ballon part beaucoup plus loin que prévu et finit dans les cages du gardien de Fleetwood, qui s'incline 4-2 à la suite de ce golazo.

Sans doute l'un des buts de l'année, s'il on ne prend pas en compte le fait que l'action... n'a rien de volontaire. Face à Fleetwood ce samedi en League One, troisième division anglaise, Dion Charles, attaquant des Bolton Wanderers, a inscrit un but totalement inattendu mais absolument sublime.

Un tacle-but du milieu de terrain

Alors que le score est à 2-2, l'international nord-irlandais se bat à deux reprises pour gratter un ballon perdu par son équipe au niveau de la ligne médiane. Dion Charles récupère le ballon une première fois puis a du mal à le contrôler et vient alors tacler le ballon afin qu'il ne reparte pas dans son dos.

Sauf qu'en taclant si fort, la balle prend la direction adverse en cloche et finit par se nicher dans le but de Fleetwood. Le portier adverse, qui était trop avancé au départ du ballon, a beau courir et sauter en même temps, le ballon rebondit et termine au fond. Une action qui permet à Bolton de repasser devant 3-2 à la 86e minute, et à Dion Charles de signer un doublé, lui qui avait déjà marqué en première période.

Déjà nommé plus beau but de la saison

L'attaquant des Wanderers se précipite pour célébrer avec une glissade sur les genoux, et est très vite rejoint par ses coéquipiers. L'équipe locale l'emporte finalement 4-2 face à Fleetwood et cloture sa saison sur ce sublime but. Ils finissent 9es de League One, et signent un beau retour dans la troisième division anglaise, eux qui ont été promus la saison passée. Avant ce match, Dion Charles avait déjà reçu le trophée du but de la saison par l'association de supporters de Bolton.

Cette dernière journée de League One a permis à Wigan et Rotherdam de valider leur remontée en seconde division anglaise, quand Milton Keynes, Sheffield Wednesday, Sunderland et Wycombe devront passer par les playoffs pour gratter le troisième et dernier ticket pour la montée.