Angleterre: Southgate appelle Sancho... mais estime qu'il ne mérite pas sa convocation

Recruté à prix d'or par Manchester United, Jadon Sancho est déjà confronté à des critiques en ce début de saison après des prestations moyennes. Même Gareth Southgate, qui l'a convoqué pour les prochains matchs de l'Angleterre, lui a adressé un petit tacle.

Aucun but, aucune passe décisive et déjà quelques critiques. Arrivé cet été à Manchester United contre un chèque de 85 millions d’euros, après quatre années passées au Borussia Dortmund, Jadon Sancho peine à convaincre en ce début de saison. Preuve de ses difficultés actuelles, Ole Gunnar Solskjaer ne l’a même pas fait entrer samedi dernier face à Aston Villa (0-1). Une situation délicate qui n’a pas empêché Gareth Southgate de le convoquer pour les deux prochains matchs de l’Angleterre, contre Andorre et la Hongrie, les 9 et 12 octobre, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Mais après avoir dévoilé sa liste jeudi, le sélectionneur des Three Lions a adressé un petit tacle à l’ailier de 21 ans.

Pas surpris par les difficultés de Sancho

"Est-ce qu’il mérite d’être là par rapport à ses performances ces dernières semaines? Probablement pas... Mais nous investissons sur le futur avec Jadon. Nous pensons qu’il peut atteindre un haut niveau. J'aimerais passer un peu de temps avec lui pour discuter. Sentir que nous croyons en lui est un bon message pour lui", a commenté Southgate, qui a ajouté qu’il s’attendait à être critiqué pour avoir convoqué Sancho au lieu d’autres attaquants potentiellement plus en forme. "Il n’y a pas de solution parfaite. Mais nous pensons qu’il est important de l’avoir avec nous", a-t-il ajouté, "pas surpris" par les difficultés actuelles rencontrées par Sancho en Premier League.

"La Bundesliga est totalement différente, le Borussia Dortmund est un grand club mais Manchester United est l'un des plus grands au monde. Il faut une certaine adaptation à cela. Il ne va pas tout de suite avoir le même nombre de buts et de passes décisives qu’en Bundesliga. Dans notre championnat, chaque match est intense et difficile. Il commence probablement à s'en rendre compte", a insisté Southgate, qui a par ailleurs retenu en attaque Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), et Ollie Watkins (Aston Villa). En tête de son groupe, l’Angleterre tentera de prendre ses distances avec l’Albanie et la Pologne, ses deux principaux concurrents pour la première place.