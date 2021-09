Liverpool: Klopp pas tendre avec Southgate, qui a fait jouer Alexander-Arnold au milieu

Habituel latéral droit, Trent Alexander-Arnold a été testé au milieu de terrain en sélection. Ce choix de Gareth Southgate n'a pas franchement convaincu son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp.

"Pourquoi feriez-vous jouer le meilleur arrière droit du monde au milieu de terrain ?" La question a été posée ce vendredi par Jürgen Klopp en conférence de presse. Et il est difficile de ne pas y voir un gros tacle adressé à Gareth Southgate. Dimanche dernier, le sélectionneur des Three Lions a surpris son monde en alignant Trent Alexander-Arnold à droite d’un milieu à trois face à Andorre (4-0), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. L’expérience n’a duré que 45 minutes, Alexander-Arnold ayant été repositionné ensuite comme latéral droit, son poste habituel.

"Il peut jouer au milieu mais..."

"Je ne comprends pas vraiment. Si vous regardez nos matchs, vous verrez que la position de Trent a déjà changé. En jouant sur l'aile droite, il est déjà partout sur le terrain. Pas dans tous les matchs mais dans les matchs où c'est possible. Il n'est donc pas nécessaire de faire de lui un milieu de terrain. Il peut jouer au milieu mais plus comme numéro 6 que comme 8. Certaines personnes pensent qu'il pourrait être plus influent au milieu. Mais comment est-il possible d'être plus influent que Trent Alexander-Arnold? Nous l'utilisons du mieux que nous pouvons. L'arrière droit est celui qui défend le côté droit et il le fait très bien", a souligné Klopp, en insistant sur le rôle clé endossé par Alexander-Arnold avec Liverpool comme latéral.

En 182 matchs disputés avec les Reds depuis ses débuts dans le monde professionnel en 2016, le natif de Liverpool a marqué dix buts et distillé 45 passes décisives, preuve de son influence dans le jeu de son équipe. Mais il doit faire face à une grosse concurrence en sélection (Kyle Walker, Kieran Trippier, Reece James...). Pas considéré comme un premier choix par Southgate, il n'a eu du temps de jeu que contre Andorre lors de ce rassemblement avec l'Angleterre. Il est resté sur le banc en Hongrie (4-0) et lors du nul concédé face à la Pologne (1-1).

Actuels cinquièmes de Premier League (7 points), Alexander-Arnold et les Reds se déplaceront dimanche sur le terrain de Leeds (17h30), avec l'objectif de décrocher une troisième victoire en quatre matchs cette saison.

